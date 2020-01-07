وفاة لاعب السعودية السابق خميس العويران بعد صراع مع المرض

توفي لاعب وسط المنتخب السعودي لكرة القدم سابقاً خميس العويران الثلاثاء عن 46 عاماً بعد معاناة مع المرض بحسب ما نعاه الاتحاد السعودي للعبة.

ونشر الاتحاد السعودي تعزية رئيسه ياسر المسحل بلاعب الهلال والاتحاد السابق، جاء فيها "أقدم التعازي للوسط الرياضي بفقدان لاعب كان مثالاً رائعاً للإخلاص والتفاني والانضباط والتميز الفني والأخلاقي، ومساهماً في عدد من الإنجازات الرياضية للمنتخبات الوطنية".

كما كشف عن تلقي برقية عزاء من رئيس الاتحاد الاسيوي الشيخ البحريني سلمان بن إبراهيم آل خليفة.

وكان العويران قد خضع لجراحة في مدينة الملك فهد الطبية بعد تعرضه لوعكة صحية دخل على إثرها المستشفى قبل عام.

وحمل العويران ألوان المنتخب السعودي في أكثر من مئة مباراة دولية فتوّج بلقب كأس آسيا 1996، وكان ضمن تشكيلة الأخضر في مونديالي 1998 و2002.

وكتب الهلال في حسابه على موقع تويتر "نعى مجلس إدارة نادي الهلال لاعب فريق الهلال الأول لكرة القدم والمنتخب السعودي سابقاً خميس العويران الذي انتقل إلى رحمة الله اليوم الثلاثاء بعد مرض ألمّ به، وسوف يصلى عليه بعد صلاة عصر اليوم في مسجد البواردي بالرياض".

بدوره، نعى اتحاد جدة برئاسة أنمار بن عبدالله الحائلي لاعبه السابق الذي دافع عن ألوانه بين 2001 و2007 "سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته...".