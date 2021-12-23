شاهد: توزيع أشجار عيد الميلاد في القدس وسط تفشي فيروس كورونا

وزعت بلدية القدس أشجار عيد الميلاد الخميس، ما بعث البهجة في نفوس السكان لقضاء عطلة سعيدة. وتوافد سكان القدس خاصة المسيحيين على مبنى البلدية للحصول على شجرة الصنوبر، رمز عيد الميلاد.

يحل عيد الميلاد في الأراضي المقدسة هذا العام وسط ظهور متغير أوميكرون وفرض القيود على السفر أدت إلى تقليص حجم موسم العطلات في المنطقة، والذي عادة ما يكون مزدحمًا بالسياح والحجاج خلال ذلك الوقت.

فرضت إسرائيل قيودًا على السفر الجوي داخل وخارج البلاد وحظرت دخول الأجانب إلى أراضيها لإبطاء انتشار الفيروس. قيود حظر السفر جعل المناطق السياحية في القدس وبيت لحم في الضفة الغربية، التي لا يوجد بها مطارات خاصة شبه خالية.