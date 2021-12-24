فلاديمير بوتين (فيديو): هذا هو أحدث صواريخينا الضاربة في البر والبحر

أكد الرئيس فلاديمير بوتين أن الجيش الروسي أطلق بنجاح دفعة متزامنة من صواريخه زيركون التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، واصفا إياها بأنها "حدث كبير" للبلاد. وقال بوتين: "الليلة وقبل الصباح تم إطلاق صواريخ زيركون الأسرع من الصوت في وقت واحد. إنه أحدث صاروخ لدينا ويعمل ضد الأهداف البحرية والأرضية على حد سواء".

وأضاف الرئيس الروسي: "أجريت الاختبارات بنجاح وبصورة صحيحة. هذا حدث كبير في حياة البلاد، وخطوة كبيرة في تعزيز أمن روسيا وتحسين قدرتها الدفاعية."

وفي الوقت الذي تتسابق فيه القوى العالمية لتطوير أسلحة متطورة، قامت روسيا بإجراء العديد من الاختبارات الناجحة لصاروخها الانسيابي زيركون، والذي تفوق سرعته سرعة الصوت. ومع ذلك، كانت هذه هي المرة الأولى التي أبلغت فيها السلطات الروسية عن اختبار إطلاق متزامن ناجح للعديد من الصواريخ من طراز زيركون.

وجربت كل من روسيا والولايات المتحدة وفرنسا والصين ما يسمى بمركبات الانزلاق، التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، والتي تم تعريفها على أنها تصل إلى سرعات لا تقل عن 5 ماخ.

وكشف بوتين عن تطوير السلاح الجديد في خطاب حالة الأمة في فبراير-شباط لعام 2019، قائلا إنه يمكن أن يضرب أهدافا في البحر وعلى الأرض بمدى يصل إلى ألف كيلومتر وبسرعة 9 ماخ.