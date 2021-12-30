بوتين يقول إنه مقتنع بإمكانية إقامة حوار "مفيد" مع الولايات المتحدة

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الخميس، إنه مقتنع بأن حواراً "فعالاً" مع الولايات المتحدة لا يزال ممكناً، خلال رسالة وجهها إلى الرئيس الأميركي، جو بايدن، لتهنئته بحلول السنة الجديدة.

وتأتي الرسالة قبل ساعات من لقاء الرئيسين المقرر اليوم.

وذكر الكرملين أن بوتين دوّن في الرسالة "أنا مقتنع.. أنه بإمكاننا التقدم وصقل حوار روسي-أميركي فعال، مبني على الاحترام المتبادل وأخذ المصالح الوطنية للطرفين بعين الاعتبار".

وأكد الكرملين على رغبته في حل الأزمة الروسية-الأميركية عن طريق المفاوضات.

وازداد منسوب التوتر في الفترة الأخيرة أكثر بين واشنطن وموسكو على خلفية ملفات عدّة أبرزها ملف أوكرانيا.

ومن المقرر أن يجري الطرفان اتصالاً مساء اليوم (الثامنة والنصف بتوقيت غرينتش)، وهو الاتصال الثاني من نوعه خلال أقل من شهر.

وقال البيت الأبيض أمس، الأربعاء، إن بايدن سيقترح على بوتين "مساراً دبلوماسياً" للخروج من الأزمة الروسية-الغربية بخصوص أوكرانيا.

وكانت موسكو عرضت مطالبها على واشنطن سابقاً، خصوصاً لناحية توقيع معاهدة منشودة من قبل موسكو، تمنع توسع حلف شمال الأطلسي، الناتو، وضمّه أوكرانيا، جارة روسيا.

ومن المقرر أن تبدأ المفاوضات بين الطرفين في جنيف في العاشر من كانون الثاني/يناير.

ويتهم الغرب روسيا بالتحضير لغزو أوكرانيا، خصوصاً في ظل انتشار عشرات الآلاف من الجنود الروس، ومعدات عسكرية ضخمة بالقرب من الحدود الأوكرانية، وهو الاتهام الذي تنفيه موسكو.