شركة شيونوجي اليابانية تبدأ المرحلة الثالثة من تجاربها السريرية للقاح مضاد لكوفيد-19

أعلنت شركة شيونوجي اليابانية للمنتجات الدوائية يوم الاثنين، أن المرحلة الثالثة من تجاربها السريرية للقاح جديد لكوفيد-19 بدأت في فيتنام.

وأجرت الشركة تجارب سريرية بالفعل في اليابان لكنها سبق وأن قالت إنها ستجري تجارب متعددة على مستوى العالم أيضا.

وخسرت شيونوجي للأدوية قبل أشهر 5.7 بالمئة وتشوجاي 3.7 بالمئة بعد أن أعلنت فايزر المنافسة إن عقارها التجريبي قلل بنسبة 89 بالمئة فرص دخول المستشفيات والوفاة لمرضى كوفيد-19.

وسيكون هذا اللقاح أول لقاح محلي الصنع لأمراض الجهاز التنفسي التي يسببها فيروس كورونا.

هذا وتقوم شركة شيونوجي، ومقرها أوساكا أيضًا بتطوير دواء عن طريق الفم للمرضى الذين يعانون من أعراض خفيفة ومتوسطة بسبب كورونا ويساعد في منع حالتهم الصحية من التدهور.

ومع ظهور سلالة أوميكرون سريعة الانتشار المتحورة من فيروس كورونا على مستوى العالم، أعلن رئيس الوزراء فوميو كيشيدا أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني منع اليابان دخول الأجانب لمدة شهر تقريبا. ومدد كيشيدا في الأسبوع الماضي هذا الإجراء حتى عطلة رأس السنة الجديدة.