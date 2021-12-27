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روسيا

تدريبات عسكرية روسية مكثفة لصد الغارات الجوية المحتلمة قرب حدود روسيا الغربية

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بقلم:  يورونيوز
تمرين عسكري روسي في منطقة نيجني نوفغورود، روسيا.
تمرين عسكري روسي في منطقة نيجني نوفغورود، روسيا.   -   حقوق النشر  Vadim Savitskiy/Russian Defense Ministry Press Service

نقلت وكالة إنترفاكس عن المنطقة العسكرية الغربية في روسيا قولها يوم الاثنين إن القوات الروسية أجرت تدريبا على صد غارات جوية مكثفة، وسط مواجهة بين موسكو والغرب بشأن مساعي أوكرانيا للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي. وأضافت إنترفاكس أن ما يقرب من عشرة آلاف جندي شاركوا في العملية.

وحشدت روسيا عشرات الآلاف من القوات بالقرب من أوكرانيا وطالبت بعدم السماح لجارتها الجنوبية بالانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، بالإضافة إلى عدم نشر أي أسلحة هجومية هناك أو في أي من البلدان المجاورة لها.

وبدأت بعض القوات في العودة إلى قواعدها بعد إجراء تدريبات بالقرب من أوكرانيا.

منذ أكثر من شهر، يتهم الغرب روسيا بحشد نحو 100 ألف عسكري على الحدود الأوكرانية بهدف التدخل عسكريا فيها، وصعّد من تحذيراته إلى الكرملين الذي ينفي أي نية لشن حرب متهما بدوره كييف بالتحضير لهجوم عسكري لاستعادة الأراضي التي يسيطر عليها الانفصاليون، لكن السلطات الأوكرانية تنفي ذلك بشدة.

المصادر الإضافية • رويترز