محادثات أمريكية-روسية حول الأسلحة النووية والأزمة الأوكرانية في 10 يناير

أعلن البيت الأبيض الإثنين، أنّ الولايات المتّحدة وروسيا ستجريان في العاشر من كانون الثاني/يناير المقبل محادثات تتناول ملفّي مراقبة الأسلحة النووية والأزمة الأوكرانية.

وقال متحدّث باسم مجلس الأمن القومي لوكالة فرانس برس، إنّ "الولايات المتّحدة تنتظر بفارغ الصبر بدء حوار مع روسيا"، مشيراً إلى أنّ هذا الاجتماع الأول قد يليه في 12 من الشهر نفسه اجتماع ثانٍ سيعقد هذه المرة بين روسيا وحلف شمال الأطلسي، وفي اليوم التالي، أي في 13 كانون الثاني/يناير، اجتماع ثالث سيعقد بين روسيا و"منظمة الأمن والتعاون في أوروبا" التي تضمّ في عضويتها الولايات المتّحدة.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، قبل أيام، إن روسيا ستبدأ محادثات مع مفاوضي الولايات المتحدة‭‭ ‬‬بشأن الضمانات الأمنية التي تريدها من الغرب في بداية العام المقبل.

وذكر لافروف أن روسيا قدمت للمسؤولين الأمريكيين وثيقة بخصوص العلاقات الأمريكية الروسية، واتفق مساعدو الرئيسين، فيلاديمير بوتين وجو بايدن على مواصلة العمل.