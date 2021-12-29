ما هي التحديات التي تفرضها متحورة أوميكرون على القطاع الصحي البريطاني؟

بعد إعلان الحكومة البريطانية، الاثنين عدم فرض تدابير إضافية لاحتواء كوفيد قبل ليلة رأس السنة، انقسم العلماء والأطباء في بريطانيا إلى قسم مؤيد لقرار الحكومة وآخر انتقد بشدة القرارات الأخيرة.

ويقول جون بيل، أستاذ الطب بجامعة أكسفورد ومستشار حكومي للعلوم الطبيعية إن متغيرة أوميكرون تختلف عن المتحورات السابقة بشكل جذري وأن ومعدلات الوفيات المرتفعة بسبب كوفيد في المملكة المتحدة لن تحصل مجددا.

ويضيف بيل:" يبدو أن حدة المرض أقل، احتاج عدد قليل من المرضى إلى أكسجين عالي التدفق كما انخفض متوسط إقامة المريض في المستشفى إلى حوالي ثلاثة أيام."

أما كريس هوبسون، الرئيس التنفيذي لشركة الرعاية الصحية (أن أتش أس) يعتقد أن الوقت مبكر لمعرفة الأعداد الفعلية للذين إصيبوا خلال عشاء عيد الميلاد. كما تسائل في مقابلة إذاعية عن عدد المرضى الذين سيدخلون المستشفى خلال الأيام القليلة المقبلة.

غياب كبير للطواقم الطبية

ويعاني القطاع الصحي البريطاني من أعداد غير مسبوقة لغياب الكوادر الطبية العاملة بسبب تطبيق معايير العزلة بعد الاتصال مع مصابي كوفيد-19.

فيما توقع الخبراء أن تصل نسبة الغياب في مستشفيات لندن إلى حوالي 40% مما يضيف ضغوطا على خدمات الرعاية الصحية.

ويضيف هوبسون، الرئيس التنفيذي لشركة الرعاية الصحية(أن أتش أس): "نشهد الآن زيادة كبيرة في مستوى غياب الموظفين، ويقول عدد من الرؤساء التنفيذيين أن ذلك سيشكل مشكلات وتحديات جديدة على القطاع الصحي."

التعايش والاعتياد على وباء كوفيد-19

واقترح بول هانتر، أستاذ الطب بجامعة إيست أنجليا، السماح للأشخاص المصابين بفيروس كوفيد "بممارسة حياتهم الطبيعية" كما لو كانوا مصابين بنزلات البرد.

ويقول هانتر: "كوفيد هو فيروس واحد فقط من عائلة فيروسات كورونا، وعادة تتغير الفيروسات كل عام وهذا ما سيحدث مع كوفيد بشكل شبه مؤكد. سيصبح الوباء شكلا من أشكال نزلات البرد السنوية."