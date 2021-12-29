كوفيد-19: دول أوروبية تسجل أعداداً قياسية من الإصابات والصحة العالمية تحذر من مخاطر أوميكرون

كوفيد-19: دول أوروبية تسجل أعداداً قياسية من الإصابات والصحة العالمية تحذر من مخاطر أوميكرونمحادثة
إصابات قياسية في أوروبا وقيود جديدة
- في مسعى للحد من تفشي الوباء، أعادت العديد من الدول فرض القيود التي تحمل عواقب اقتصادية واجتماعية كبيرة.
- فرضت ألمانيا قيوداً على تجمّع السكان للعام الثاني على التوالي قبيل رأس السنة، إذ أغلقت أكبر قوة اقتصادية في أوروبا النوادي الليلية وحظرت على الجماهير حضور المنافسات الرياضية.
- في إيطاليا تجاوز عدد الإصابات في إيطاليا 78 ألف حالة الثلاثاء، لتسجل رقما قياسياً غير مسبوق منذ بداية الوباء.
- أما فنلندا، فأعلنت الثلاثاء بأنها ستحظر دخول المسافرين الأجانب غير الملقّحين، باستثناء المقيمين والعمال الأساسيين والدبلوماسيين.
بولندا تسجل أعلى عدد وفيات بكورونا في الموجة الرابعة
قال نائب وزير الصحة البولندي اليوم، الأربعاء، إن بولندا سجلت 794 وفاة جديدة مرتبطة بفيروس كورونا، وهو أعلى عدد وفيات في الموجة الرابعة من الوباء، مضيفا أن هذا قد يكون نتيجة للتأخر في تسجيل الأعداد بسبب عطلات عيد الميلاد.
وأضاف فالديمار كراسكا أن أكثر من 75 بالمئة من المتوفين لم يتلقوا تطعيما.
وتشهد بولندا ارتفاعاً مستمراً في عدد الإصابات اليومية، على الرغم من عدم تفشي متحور أوميكرون بشكل كبير فيها.
وقال كراسكا إن بولندا سجلت يوم الأربعاء 15571 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهو أقل بنسبة 13 بالمئة عن العدد في الأسبوع الماضي. وسجلت البلاد حتى يوم الثلاثاء 25 إصابة بالمتحور أوميكرون.
"خطورة عالية جداً"
197 إصابة جديدة في الصين
أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين يوم الأربعاء تسجيل 197 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا أمس الثلاثاء نزولاً من 209 إصابات في اليوم السابق. وذكرت اللجنة في بيان أن 152 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محلياً، مقارنة مع 182 قبل يوم. وسُجل معظم الإصابات المحلية الجديدة في إقليم شنشي في شمال غرب البلاد. وذكرت اللجنة أن بر الصين الرئيسي سجل حتى يوم الثلاثاء 101683 إصابة مؤكدة. ولم تسجل أي وفيات جديدة ليظل العدد ثابتا عند 4636.
إصابات قياسية في قبرص
أظهرت بيانات أن قبرص سجلت يوم الثلاثاء أكبر عدد من إصابات كوفيد-19 منذ رصد فيروس كورونا في الجزيرة لأول مرة في مارس آذار عام 2020. وسجلت الجزيرة 2241 إصابة يوم الثلاثاء ارتفاعاً من 1925 في يوم الإثنين. وسجلت قبرص 154926 إصابة و630 وفاة منذ بدء الجائحة.
وقال بيتروس كارايينيس أستاذ علم الأحياء المجهرية وعلم الفيروسات الجزيئية في كلية الطب بجامعة نيقوسيا "أعتقد أن السبب في ذلك سلالة أوميكرون، التي ربما وصلت في وقت أبكر مما كنا نعتقد". وكارايينيس عضو في لجنة علمية استشارية للحكومة.
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