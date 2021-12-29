كوفيد-19: دول أوروبية تسجل أعداداً قياسية من الإصابات والصحة العالمية تحذر من مخاطر أوميكرون

بولندا تسجل أعلى عدد وفيات بكورونا في الموجة الرابعة

قال نائب وزير الصحة البولندي اليوم، الأربعاء، إن بولندا سجلت 794 وفاة جديدة مرتبطة بفيروس كورونا، وهو أعلى عدد وفيات في الموجة الرابعة من الوباء، مضيفا أن هذا قد يكون نتيجة للتأخر في تسجيل الأعداد بسبب عطلات عيد الميلاد.

وأضاف فالديمار كراسكا أن أكثر من 75 بالمئة من المتوفين لم يتلقوا تطعيما.

وتشهد بولندا ارتفاعاً مستمراً في عدد الإصابات اليومية، على الرغم من عدم تفشي متحور أوميكرون بشكل كبير فيها.

وقال كراسكا إن بولندا سجلت يوم الأربعاء 15571 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهو أقل بنسبة 13 بالمئة عن العدد في الأسبوع الماضي. وسجلت البلاد حتى يوم الثلاثاء 25 إصابة بالمتحور أوميكرون.