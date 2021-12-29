منظمة الصحة العالمية تحذر من خطورة متحور أوميكرون "العالية جداً"

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن الخطورة المتمثلة بمتحور أوميكرون السريع الانتشار لا تزال "عالية جداً"، وذلك بعد أن قفزت أعداد الإصابات بكوفيد-19 بنسبة 11 بالمئة عالمياً الأسبوع الماضي.

وقالت المنظمة في تحديثها الاسبوعي حول كوفيد-19، إن أوميكرون وراء ارتفاع الإصابات في العديد من البلدان، بما في ذلك تلك التي تجاوزت متحور دلتا المهيمن سابقاً.

وأضافت أن "الخطورة المتعلقة بمتحور أوميكرون الجديدة والمثير للقلق تبقى بشكل عام عالية جداً".

وتابعت أن "الدلائل المتوافقة تظهر أن لأوميكرون ميزة النمو بوقت مضاعف من يومين إلى ثلاثة مقارنة بدلتا، وقد شهدت العديد من البلدان زيادة سريعة في انتشار الإصابات"، ومن بينها بريطانيا والولايات المتحدة.

وأشارت المنظمة، الى أن "سرعة انتشار متحور أوميكرون من المرجح أن يعود إلى مزيج من القدرة على تفادي الجهاز المناعي وقابلية الانتقال المتزايدة ذاتياً".

ومع ذلك لفتت منظمة الصحة العالمية إلى انخفاض الإصابات بنسبة 29 بالمئة في جنوب إفريقيا، الدولة الأولى التي أبلغت عن المتحور في 24 تشرين الثاني/نوفمبر.

وقالت إن البيانات المبكرة من بريطانيا وجنوب إفريقيا والدنمارك التي تملك حالياً أعلى معدلات الإصابات تشير إلى انخفاض حالات الاستشفاء لدى المصابين بأوميكرون مقارنة بدلتا.

لكن كانت هناك حاجة إلى مزيد من البيانات لفهم حدة الإصابات، بما في ذلك الحاجة الى أجهزة التنفس الاصطناعي وحالات الوفاة.

كما أن هناك حاجة أيضا لمزيد من البيانات حول مدى خطورة الإصابة لدى المصابين سابقا أو الذين تلقوا اللقاح المضاد لكوفيد.

وكشفت منظمة الصحة العالمية، أنه في الأسبوع الذي انتهى الأحد، وعقب زيادة تدريجية منذ تشرين الأول/أكتوبر، ارتفع معدل الإصابات الجديدة بفيروس كورونا عالميا بنسبة 11 بالمئة مقارنة بالأسبوع السابق، في حين انخفضت الوفيات الجديدة بنسبة أربعة بامائة.

وقالت المنظمة التي تتخذ جنيف مقراً "هذا يوازي أقل بقليل من خمسة ملايين إصابة جديدة وأكثر من 44 ألف حالة وفاة".

وتم الإبلاغ عن أكبر عدد من الإصابات الجديدة في الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا.