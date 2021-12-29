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اليونان

زلزال بقوة 5.7 درجة يهز جزيرة كريت اليونانية ومدن مصرية تشعر به

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بقلم:  يورونيوز
أنقاض كنيسة في أعقاب زلزال ضرب قرية أركالوكوري بجزيرة كريت اليونانية، 27 سبتمبر 2021
أنقاض كنيسة في أعقاب زلزال ضرب قرية أركالوكوري بجزيرة كريت اليونانية، 27 سبتمبر 2021   -   حقوق النشر  Costas Metaxakis /AFP

ذكر المعهد الجيوديناميكي اليوناني أن زلزالا بقوة 5.7 درجة ضرب جزيرة كريت يوم الأربعاء.

ولم ترد بعد تقارير عن وقوع خسائر مادية أو بشرية.

وكان مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي سجل في وقت سابق أن الزلزال بقوة 6.1 درجة. وأفاد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر بأن بعض المدن المصرية شعرت بالزلزال.

وذكر أكيس تسلينتيس مدير المعهد الجيوديناميكي أن السلطات عدلت قراءة قوة الزلزال إلى 5.7 من 5.6 درجة سابقا. وقال تسلينتيس الذي كان في كريت لتلفزيون سكاي اليوناني "شعرت به".

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وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي إن الزلزال كان على عمق 80 كيلومترا، في حين ذكر المعهد الجيوديناميكي اليوناني أنه كان على عمق 42.7 كيلومتر.

المصادر الإضافية • رويترز