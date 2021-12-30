كأس أمم إفريقيا: مهاجم برشلونة الزلزولي يرفض دعوة المنتخب المغربي

رفض مهاجم نادي برشلونة الاسباني عبد الصمد الزلزولي تلبية دعوة المنتخب المغربي لكرة القدم، للمشاركة في نهائيات كأس أمم إفريقيا المرتقبة في الكاميرون مطلع العام المقبل، وفق ما أفادت وسائل إعلام مغربية.

وقالت صحيفة "لو360" الالكترونية إن الجناح الشاب "يرفض حمل قميص المنتخب" المغربي، موضحة أنه "بات يفضل تمثيل المنتخب الإسباني بعد حصوله على الجنسية الإسبانية الأربعاء".

بدورها أفادت صحيفة "المنتخب" الالكترونية أن إدارة الاتحاد المغربي لكرة القدم تلقت رسالة من الزلزولي (20 عاماً) يعلن فيها "عدم انضمامه لمعسكر الفريق الوطني تحسباً للمشاركة في كأس أمم إفريقيا، وأنه قرر اللعب من الآن فصاعداً للمنتخب الإسباني بعد أن حصل مؤخراً على جواز سفر إسباني".

وانتقد مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي قرار الزلزولي الذي أحدث فيهم الصدمة، إذ قلل الصحفي الرياضي أشرف عياد من حظوظ الزلزولي في المنتخب الإسباني في ظل وجود لاعبين كبار مثل فاتي وأولمو وفيران.

من جهته قال مصدر من الاتحاد المغربي لوكالة فرانس برس: "إن الرؤية ما تزال غير واضحة تماماً"، دون أن يصدر الاتحاد بعد أي بيان رسمي بهذا الخصوص.

وكان المدرب البوسني-الفرنسي "لأسود الأطلس" وحيد خليلودجيتش وجه الدعوة لأول مرة إلى الزلزولي، ضمن لائحة من 28 لاعباً، للمشاركة في النهائيات المرتقبة للبطولة القارية بين التاسع من كانون الثاني/يناير والسادس من شباط/فبراير المقبلين، علماً بأنه سبق للزلزولي أن لعب للمنتخب المغربي لأقل من 20 عاماً، وفق ما أوضحت صحيفة "لو360".

وتألق الزلزولي في الفترة الأخيرة مع البلاوغرانا وحظي بثقة مدربه الجديد تشافي هرنانديس. في المقابل يعوّل المنتخب المغربي على خدمات مهاجم نادي إشبيلية الإسباني منير الحدادي الذي كان فضّل هو الآخر المنتخب الإسباني ولعب له مباراة واحدة، قبل أن يدافع عن قميص أسود الأطلس هذا العام مستفيداً من تعديلات أدخلها الاتحاد الدولي للعبة، حول قانون تغيير جنسية اللاعب. ويخوض المنتخب المغربي منذ الإثنين تجمعاً إعدادياً مغلقاً استعداداً للنهائيات.