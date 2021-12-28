إسرائيل لن تعارض أي اتفاق نووي مع إيران ولكن بشروط

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت يوم الثلاثاء إن إسرائيل لن تعارض تلقائيا أي اتفاق نووي مع إيران لكن يجب على القوى الكبرى اتخاذ موقف أكثر حزما.

وتابع أن إسرائيل تفضل نهجا أكثر ارتباطا بالنتائج.

وأضاف بينيت في مقابلة مع راديو الجيش الإسرائيلي: "بالطبع يمكن أن يكون هناك اتفاق جيد. بالطبع. نحن نعرف المعايير. هل من المتوقع أن يحدث ذلك الآن في الظروف الحالية؟ لا، لأنه يجب أن يكون هناك موقف أكثر حزما".

وقال بينيت: "إيران تتفاوض من موقف ضعيف للغاية. لكن للأسف العالم يتصرف كما لو أنها في موقف قوي".

واستأنفت إيران والولايات المتحدة يوم الاثنين محادثات غير مباشرة في فيينا تهدف إلى إحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 وركزت إيران على جانب واحد من الاتفاق وهو رفع العقوبات المفروضة عليها على الرغم عدم إحراز تقدم يذكر بشأن كبح أنشطتها النووية حسبما يقول منتقدون.