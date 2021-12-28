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إسرائيل

إسرائيل لن تعارض أي اتفاق نووي مع إيران ولكن بشروط

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بقلم:  يورونيوز
رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في القدس
رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في القدس   -   حقوق النشر  AP Photo

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت يوم الثلاثاء إن إسرائيل لن تعارض تلقائيا أي اتفاق نووي مع إيران لكن يجب على القوى الكبرى اتخاذ موقف أكثر حزما.

وتابع أن إسرائيل تفضل نهجا أكثر ارتباطا بالنتائج.

وأضاف بينيت في مقابلة مع راديو الجيش الإسرائيلي: "بالطبع يمكن أن يكون هناك اتفاق جيد. بالطبع. نحن نعرف المعايير. هل من المتوقع أن يحدث ذلك الآن في الظروف الحالية؟ لا، لأنه يجب أن يكون هناك موقف أكثر حزما".

وقال بينيت: "إيران تتفاوض من موقف ضعيف للغاية. لكن للأسف العالم يتصرف كما لو أنها في موقف قوي".

واستأنفت إيران والولايات المتحدة يوم الاثنين محادثات غير مباشرة في فيينا تهدف إلى إحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 وركزت إيران على جانب واحد من الاتفاق وهو رفع العقوبات المفروضة عليها على الرغم عدم إحراز تقدم يذكر بشأن كبح أنشطتها النووية حسبما يقول منتقدون.

المصادر الإضافية • رويترز