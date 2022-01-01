رالي دكار: إصابة سائق فرنسي بعد انفجار في سيارته والشرطة السعودية تحقق

اصيب السائق الفرنسي فيليب بوترون في ساقه وخضع لعملية جراحية فيها، إثر انفجار في سيارته خلال سباق رالي دكار، وسيعود إلى بلاده بحسب ما أعلن المنظمون السبت.

وقال مدير السباق ديفيد كاستيرا لوكالة "فرانس إنفو"، إن بوترون كان برفقة خمسة أشخاص لم يصب أي منهم بأذى لدى وقوع الحادث.

في المقابل، قالت منظمة "أموري سبورت" إن "حالة بوترون تتحسن وتتم الترتيبات لإعادته إلى فرنسا"، وأضافت قولها إنّ "سيارته توقفت فجأة خلال انفجار مفاجئ، لا يزال مصدره مجهولاً حتى هذه اللحظة".

وكشفت المنظمة أنّ "الشرطة السعودية توجهت على الفور إلى مكان الحادث وباشرت تحقيقاتها". وأصدرت وزارة الداخلية السعودية بيانًا على تويتر أكدت فيه أنّه "لا يوجد أي شبهات في الحادث الذي وقع لسيارة دعم لأحد السائقين المشاركين في رالي دكار 2022".

لكن وزارة الخارجية الفرنسية ناقضت نظيرتها السعودية، ووجهت على موقعها على الإنترنت "نداء لاتخاذ أقصى درجات اليقظة من مخاطر أمنية". وختمت "ثمة تحقيقات تجريها السلطات السعودية لمعرفة أسباب الحادث، ولا يمكن استبعاد العمل الاجرامي".