الحرس الثوري الإيراني يقول إنه قتل ستة "قطاع طرق" في سيستان وبلوشستان

قال الحرس الثوري الإيراني على موقعه على الإنترنت إنه قتل ستة "قطاع طرق مسلحين" في جنوب شرق البلاد يوم السبت، في اشتباكات لليوم الثاني بإقليم سيستان وبلوشستان.

وأضاف الحرس الثوري في بيان أن ثلاثة من ميليشيا الباسيج، التي تتألف من متطوعين وتقاتل إلى جانب الحرس الثوري قُتلوا في الاشتباكات.

ويشهد إقليم سيستان وبلوخستان، الذي يغلب السنة على سكانه والقريب من حدود باكستان وأفغانستان، قلاقل منذ فترة بسبب عصابات تهريب ومتشددون من السنة الذين يقاتلون السلطات الشيعية في إيران.

ويشتكي كثير من السنة من التحيز، لكن الحكومة الإيرانية تنفي أي تمييز. وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن الحرس الثوري قتل يوم الجمعة ثلاثة يُعتقد أنهم ضالعون في قتل اثنين من أفراده يوم 25 ديسمبر كانون الأول.