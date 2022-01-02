حريق في مقر برلمان جنوب إفريقيا في مدينة الكاب

اندلع حريق صباح الأحد في مقر برلمان جنوب إفريقيا في مدينة الكاب. وأظهرت صور الفيديو ألسنة اللهب وعمود من الدخان الكثيف ينبعث فوق المبنى في حوالي الساعة 05:30 بتوقيت غرينتش، بينما ينتشر رجال الإطفاء في موقع مقر الجمعية الوطنية لجنوب إفريقيا في مدينة الكاب.

وصرح متحدث باسم خدمات الطوارئ في المدينة لفرانس برس أن "السطح اشتعل ومبنى الجمعية الوطنية يحترق أيضا". وأضاف أنه "لم تتم السيطرة على الحريق ولوحظت تشققات في جدران المبنى".

وكانت الكاب قد شهدت في نيسان/أبريل حريقا كبيرا. فقد اندلع حريق على جبل تيبل أو جبل الطاولة المطل على المدينة الساحلية ودمر كنوزا في مكتبة جامعة الكاب المرموقة الواقعة على سفحه.