الطيران الحربي الإسرائيلي يقصف مواقع لحماس في قطاع غزة

شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي ليلة السبت إلى الأحد غارات على مواقع عسكرية لحركة حماس في جنوب قطاع غزة، وذلك ردّاً على صاروخين أطلقا من القطاع وسقطا في البحر قبالة ساحل تل أبيب. وأكّد الجيش الإسرائيلي أنّه قصف أهدافاً في القطاع.

وقال مصدر أمني فلسطيني إنّ "طيران الاحتلال نفّذ عدواناً جديداً بعد منتصف الليل على قطاع غزة، حيث أطلق عشرة صواريخ على موقع القادسية (التابع لكتائب القسّام، الجناح العسكري لحماس) غرب خان يونس، أوقعت اضراراً مادية جسمية من دون إصابات بشرية". وأضاف أنّ المدفعية الإسرائيلية "استهدفت موقعين ميدانيين للرصد شمال غرب بلدة بيت لاهيا في شمال القطاع ما أحدث أضراراً أيضاً، من دون أن يبلّغ عن وقوع إصابات".

وذكر شهود عيان أنّ المضادّات الأرضية أطلقت النار باتجاه الطائرات الإسرائيلية التي نفّذت الغارات.

وكان صاروخان قد أطلقا من قطاع غزة صباح السبت سقطا في البحر قبالة سواحل تلّ أبيب، بحسب الجيش الإسرائيلي. وأوضح الجيش في بيان أنّ صفّارات الإنذار لم تنطلق ولم يتم تشغيل نظام التصدّي للصواريخ.

وتواجهت إسرائيل وحركة حماس في حرب استمرت 11 يوماً في أيار/مايو 2021، هي الرابعة بين الطرفين منذ سيطرت حماس على السلطة في غزة في 2007.

ومنذ توصّل الطرفان إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، أطلقت خمسة صواريخ من غزة باتجاه الدولة العبرية، على ما جاء في التقرير السنوي للجيش الإسرائيلي الذي نشر في 29 كانون الأول/ديسمبر.