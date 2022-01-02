مصر: قناة السويس تقول إنها سجلت أكبر عائدات سنوية في تاريخها

أعلنت هيئة قناة السويس الأحد أنها حققت ارتفاعا نسبته 13% في عائداتها السنوية في 2021، مقارنة بالعام السابق له بإيرادات بلغت 6,3 مليارات دولار، موضحة أنها أكبر عائدات سنوية تسجل في تاريخ القناة.

وقال رئيس الهيئة أسامة ربيع في بيان، إن عائدات قناة السويس حققت خلال العام الماضي "أعلى إيراد سنوي في تاريخ القناة بلغ 6,3 مليار دولار، وأكبر حمولات صافية سنوية 1,27 مليار طن، متجاوزة بذلك كافة الأرقام التي تم تسجيلها من قبل".

وأوضح ربيع أن المجرى الملاحي الدولي شهد خلال العام الماضي عبور 20694 سفينة من الاتجاهين، مقابل 18830 سفينة خلال عام 2020. ونسب ربيع ارتفاع العائدات إلى "نجاح السياسات التسويقية والتسعيرية المرنة، التي انتهجتها الهيئة في كسب ثقة المجتمع الملاحي".

وفي تشرين الثاني/نوفمبر، قررت هيئة القناة زيادة رسوم عبور السفن بالمجرى الملاحي بنسبة 6% مقارنة بعام 2021، اعتبارا من شباط/فبراير مع استثناء السفن السياحية وناقلات الغاز المسال من القرار.

وافتتحت قناة السويس التي تربط بين البحرين الأحمر والمتوسط عام 1869، وهي تؤمن عبور 10% من حركة التجارة البحرية الدولية. وفي 2015، أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي افتتاح مشروع لتوسعة القناة، يهدف إلى تقليل فترات الانتظار ومضاعفة عدد السفن التي تستخدمها بحلول 2023.

وفي 11 أيار/مايو من العام الماضي، وافق السيسي على مشروع لتطوير قناة السويس يشمل توسعة وتعميق الجزء الجنوبي للقناة، بعد حادث جنوح سفينة حاويات عملاقة عطلت الملاحة في الممر المائي نحو أسبوع.