شاهد: الإيطاليون يحافظون على تقليد القفز في نهر التيبر بروما بمناسبة العام الجديد

قفز السبت أربعة سباحين إيطاليين من جسر كارفور المطل على نهر التيبر في العاصمة الإيطالية روما للترحيب بالعام الجديد. وكان ماوريتسيو بالمولي، البالغ من العمر 68 عامًا ضمن السباحين الحاضرين لممارسة هذا التقليد الروماني. مشاركة بالمولي هذا العام في القفز في نهر التيبر تعد الـ 34 على التوالي.

كما قفز ثلاثة سباحين آخرين، سيمون كارابيلا ووالتر شيرا وماركو فويس من ذات الجسر من على ارتفاع حوالي 15 مترًا .

وبالإضافة إلى المتفرجين الذين اصطفوا على حافتي النهر، وقف فريق من رجال الإطفاء بالقرب من قارب لإخراج السباحين بعد القفزات.

يعد هذا الحدث تقليدًا بمناسبة حلول العام الجديد يعود تاريخه إلى سنة 1946، عندما قفز حارس عاطل عن العمل كان يحاول العثور على عمل في مجال حيل السيرك في النهر من على جسر كافور للدعاية بمهاراته. ومنذ ذلك الحين، أصبح القفز من على جسر كارفور حدثًا سنويًا يجمع المئات لمشاهدة السباحين يقفزون في نهر التيبر.