شاهد: الغطاس الروماني بريدا يفوز بمنافسات "ريد بول" للقفز من المرتفعات في باريس

فاز الروماني كاتالين بريدا بالمركز الأول محققاً رقما قياسيا في منافسات الرجال للقفز من المرتفعات فوق نهر السين في العاصمة الفرنسية باريس.

وأبهر بريدا عشاق المغامرات الذين تحلقوا على جانبي النهر لمشاهدة عروض قفز جمعت بين الرياضة والفن والمغامرة>

وقال بريدا وهو لا يصدق إنجازه: "ما زلت في حيرة وعاجز عن الكلام. من الصعب التفكير، والتحدث بثبات في الوقت الحالي. لقد كان أمرا لا يصدق ... لقد كان إنجازا مذهلا".

وعلى منصة التتويج، احتفل بريدا بفوزه إلى جانب منافسيه الفرنسي من أصل بريطاني غاري هانت والروماني كونستانتين بوبفيشي اللذين حلا في المركزين الثاني والثالث.

وفي منافسات السيدات فازت الأسترالية ريانان إيفلاند واحتفلت بفوزها هي أيضا إلى جانب الكندية مولي كارلسون والأمريكية إليانور سمارت. ريانان إيفلاند لم تخفِ فرحتها بالفوز: "جئت من بوسطن إلى هنا، كان لدي الكثير من التركيز على المجيئ إلى هنا ...جئت إلى هنا أكثر استرخاءً مع القليل من الاستعداد للانطلاق".

ويعتبر فوز كاتالين بريدا هو الثاني في بطولة "ريد بول" العالمية للقفز في فرنسا، بعيد فوزه العام الماضي في سان رافائيل في الساحل اللازوردي في جنوب فرنسا.