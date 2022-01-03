شاهد: احتفالات "الموكب الوردي" في كاليفورنيا رغم تفشي كورونا

بعد غيابها من برنامج الاحتفالات العام الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا، نزلت الفرق الموسيقية والمواكب المزهرة إلى شوارع لوس أنجلس هذا العام للاحتفال بحلول عام 2022 على الرغم من موجة جديدة من الإصابات بسبب متغير أوميكرون.

النسخة 133 من موكب باسادينا بولاية كاليفورنيا خصصت السبت عروضها للممثل ليفار بيرتون الذي جسدته كمارشال. بالإضافة إلى 20 فرقة موسيقية ومسرحية و18 وحدة للفروسية وعشرات المواكب والعربات التي ترجمت موضوع " الإيمان بالحلم لتحقيقه".

وبعد أيام من طقس شتوي وأمطار غزيرة، هدأت الطبيعة لبعض الوقت لبدء المشهد الاحتفالي باكرا. وافتتح المغني لي آن ريمس الاحتفال وتلاه تحليق عسكري لقاذفة بي-2 الشبح.

من بين المواكب الجذابة، ذلك الخاص بمؤسسة الإيدز للرعاية الصحية تحت شعار "لقح عالمنا" مع ممرضة روبوت تمسك بحقنة. وكذلك تألق لعبة "انهض، تألق واقرأ!" الملونة لمتجر يو بي إس التي عرضت في موكب صوره ديك يرتدي نظارة طبية ويقرأ لمجموعة من الكتاكيت.

الفائزة في برنامج "أمريكان أيدول" لين هاردي، كانت حاضرة في الاحتفال وقدمت عرضًا على متن موكب لويزيانا. وفي ختام التظاهرة، هبط فريق المظلات التابع للجيش الأمريكي على طول طريق العرض.

الحضور الذي شارك في الحدث كان أقل مما كان عليه في السنوات السابقة، لكنه جذب الآلاف من المتفرجين على طول طريقه البالغ 8.8 كيلومتر. وخيم الكثيرون على الأرصفة طوال الليل، ليحجزوا ف أماكن المقدمة.

حثت سلطات باسادينا المشاركين والمتفرجين على ارتداء الكمامات وتجنب الاختلاط مع أي شخص خارج مجموعاتهم.