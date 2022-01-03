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المملكة العربية السعودية

شاهد: الثلوج تغطي مرتفعات جبل اللوز في منطقة تبوك بالسعودية

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بقلم:  يورونيوز
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تساقط الثلوج في السعودية
تساقط الثلوج في السعودية   -   حقوق النشر  يوروفيجن

غطت الثلوج جبل اللوز بمنطقة تبوك بالمملكة العربية السعودية. وشهدت المنطقة مؤخرا هطول أمطار وانخفاض شديد في درجات الحرارة ليتهاطل بعد ذلك الثلج.

وكان المركز الوطني للأرصاد الجوية قد نشر تحذيرا عن حالة الطقس بمنطقة تبوك، تضمن توقعات بتساقط الثلوج، تؤدي إلى تدن في مدى الرؤية على جبل اللوز ومركز علقان.

واكتسى الجبل باللون الأبيض، وهو ما زاد من جمال المنطقة وشجع عددا من سكان تبوك على الخروج للاستمتاع بتلك الأجواء في أعلى قمم جبل اللوز، ولم يتردد البعض منهم في ممارسة رياضة التزلج واغتنام الفرصة "النادرة" قبل ذوبان الثلوج.

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وجاء عدد من عشاق الطبيعة من مناطق بعيدة وشوهدت سيارات تحمل لوحات ترقيم قطرية لالتقاط صور للثلوج التي تهاطلت على قمم جبل اللوز.