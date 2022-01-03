تويتر يغلق حساب نائبة جمهورية أمريكية مناهضة للقاح المضاد لكوفيد

أعلنت منصة تويتر الأحد أنها أغلقت نهائياً أحد حسابات النائبة الجمهورية الأمريكية مارجوري تايلور غرين، وذلك على خلفية انتهاك قواعد الشبكة الاجتماعية حول المعلومات المتعلقة بالوباء. ويتعلق الأمر بحساب النائبة الشخصي mtgreenee على الشبكة الاجتماعية الذي قامت فيه المؤيدة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بإطلاق العديد من المعلومات المضللة بشأن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

لكن غرين التي دافعت عن ترامب ومزاعمه غير المثبتة بأن الديمقراطيين سرقوا انتخابات العام 2020 الرئاسية، لا تزال تحتفظ بحسابها المتعلق بكونها عضوا في مجلس النواب RepMTG والذي كانت تستخدمه بشكل أقل حتى الآن.

ولم تحدد الشبكة الاجتماعية التغريدة التي تم تعليق الحساب على أثرها، لكنها أشارت في بيان إلى "نظام العقوبات" التدريجي الذي يعلق الحساب بعد عدة انتهاكات.

في آب/أغسطس، تم حجب حساب النائبة المثيرة للجدل لمدة أسبوع لأنها نشرت تغريدة شددت فيها على "فشل" اللقاحات وعدم تمكّنها من كبح تفشي الفيروس. والسبت، لفتت مرة أخرى، بدون أي أساس مسند، إلى حصول "عدد كبير جداً من الوفيات بسبب اللقاح المضاد لكوفيد".

انتقدت غرين بشدة الأحد هذا الاجراء العقابي، وكتبت في بيان أن تويتر "عدو لأمريكا ولا يمكنه مواجهة الحقيقة". وأضافت "لا بأس، سأُظهر لأمريكا أننا لسنا بحاجة إليهم".

وحظرت تويتر حساب الرئيس السابق لأنه شجّع حشداً من أنصاره على اقتحام مقر الكابيتول، أثناء جلسة المصادقة على فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية في السادس من كانون الثاني/يناير.