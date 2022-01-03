شاهد: معرض في المنامة لأيقونات السيارات الكلاسيكية المميزة

أقام الاتحاد البحريني للسيارات بالتعاون مع هيئة البحرين للثقافة والآثار معرض "السيارات الكلاسيكية" في متحف البحرين الوطني لمدة يومين. ضم المعرض أكثر من 30 سيارة أيقونية، تم تصنيعها في الفترة ما بين 1947 و 1989 في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة واليابان.

المركبات الكلاسيكية المعروضة مملوكة لمشاركين من مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية، حيث كان المعرض مناسبة لمحبي السيارات الكلاسيكية لالتقاط صور للمركبات النادرة.