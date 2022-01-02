شاهد: منافسات "الرصانة واللياقة الذهنية" في روسيا للإحتفال بحلول السنة الجديدة

فضل المئات من الروس في مدينة مدينة ياروسلافل الاستيقاظ باكرا في اليوم الأول من السنة الجديدة للمشاركة في منافسات "الجري الرصين". ويتطلب من المشاركين في هذه المنافسة التحلي بكامل اللياقة البدنية والذهنية وعدم استهلاك الكحول خلال الاحتفالات الليلية برأس السنة الجديدة.

تتمحور هذه المنافسة حول الجري لمسافة كيلومترين في المدينة، حيث لا تكون السرعة مقياس النجاح وإنما اللياقة والاستمتاع بالألعاب الروسية التقليدية بعد السباق.

الهدف من الحدث هو الترويج لأسلوب حياة نشط ورصين خاصة خلال أعياد واحتفالات نهاية السنة التي لطالما تصاحبها الأكل الكثير وتناول الكحول بشكل مفرط. ويعتبر المنظمون اللياقة البدنية والذهنية والرصانة، مفاتيح الحفاظ على صحة الأمة وضمان تنمية البلاد.