الصدر: بعض "الإرهابيين" سارعوا للزج بالعراق في حرب إقليمية باستهداف دولة خليجية

قال رجل الدين الشيعي العراقي البارز مقتدى الصدر يوم الخميس إن بعض "الإرهابيين" الخارجين عن القانون سارعوا إلى الزج بالعراق في حرب إقليمية خطرة من خلال استهداف دولة خليجية.

وقالت الإمارات إنها اعترضت ودمرت ثلاث طائرات مسيرة اخترقت مجالها الجوي فجر الأربعاء بعيدا عن المناطق المأهولة بالسكان في رابع هجوم من نوعه خلال الأسابيع القليلة الماضية على المركز التجاري والسياحي بمنطقة الخليج.

وأعلنت جماعة مغمورة تطلق على نفسها اسم (ألوية الوعد الحق) المسؤولية عن إطلاق الطائرات المسيرة يوم الأربعاء مشيرة في دافعها وراء الهجوم إلى تدخل الإمارات في العراق واليمن، وذلك حسبما أفادت مجموعة سايت للاستخبارات، ومقرها الولايات المتحدة، التي تتابع المواقع الإلكترونية للمتشددين.

الجدير بالذكر أن الكتلة الصدرية بزعامة مقتدى الصدر حصلت على 73 مقعدا من أصل 329 في الانتخابات التشريعية الأخيرة، التي حدثت في العاشر من أكتوبر الماضي، ويعتزم الصدر تشكيل حكومة أغلبية وطنية، بعدما كأنت جميع الحكومات التي شكلت منذ عام 2003 حكومات توافقية من دون معارضة.

وقد رفع الصدر شعار "لا شرقية ولا غربية، حكومة أغلبية وطنية". في إشارة إلى "عدم الخضوع الى ضغوطات ايران والولايات المتحدة الاميريكية في اختيار رئيس للوزراء". كما تحدث في وقت سابق عن شكل الحكومة الجديدة حيث نشر تغريدة بعد أول جلسة للبرلمان الجديد حيث قال "لا مكان للمليشيات والطائفية والعرقية في الحكومة المقبلة".