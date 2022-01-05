لجوء 70 مهاجرا إلى منصّة نفطية في المتوسط كانوا يحاولون الوصول إلى أوروبا

لجأ نحو 70 مهاجرا كانوا يحاولون عبور المتوسط للتوجه إلى أوروبا إلى منصّة نفطية قبل أن يتم تسليمهم إلى السلطات التونسية على ما أفادت مجموعة "شل" العملاقة للنفط ومنظمة غير حكومية.

وقالت المنظمة غير الحكومية التي تشغّل السفينة "لويز ميشال" المتخصصة في مساعدة المهاجرين، إنها انقذت 31 شخصا كانوا على متن زورق صغير "فيما لجأ 65 إلى 70 شخصا آخر خلال الليل إلى منصة نفطية تابعة لشركة شل" تحمل اسم "ميسكار" على بعد حوالى 120 كيلومترا من السواحل التونسية.

وفي تغريدة لها، قالت شركة شل تونيسيا ابستريم "نخشى أن يتم سحب الأشخاص الباقين على منصّة "شل" بشكل غير قانوني إلى تونس، وهي ليست بلدًا آمنًا، يجب أن تتولى مالطا التنسيق في الإجراء" مضيفة " لا ينبغي أن تكون شركة شل، متواطئة في أي انتهاك لحقوق الإنسان"

وفي بيان، أكدت شركة شل تونيسيا ابستريم Shell Tunisia Upstream أن عددا غير محدد من المهاجرين صعدوا إلى المنصة البحرية الاثنين قرابة الساعة 20,00 بتوقيت تونس.

وأوضحت الشركة التي ابلغت السلطات التونسية "قدمت المساعدة إلى المهاجرين الذين حصلوا على الماء والطعام وملابس جافة". وأضافت "نقل المهاجرون بعدها إلى سفينة تابعة للبحرية التونسية في الرابع من كانون الثاني/يناير 2022 قرابة الساعة 14,00 بتوقيت تونس".

وسفينة "لويز ميشال" زورق كان تابعا للبحرية الفرنسية يبلغ طوله 30 مترا زينه فنان الشارع البريطاني بانكسي أحد رعاة هذه المبادرة. وهي إحدى سفن الإنقاذ التي تجوب المتوسط لمساعدة عشرات آلاف المهاجرين الذين يحاولون سنويا الوصول إلى أوروبا في غالب الأحيان على متن زوارق متداعية تنقل أكثر من طاقتها الاستيعابية. وليس نادرا أن يلجأ بعضهم إلى منصات نفطية بحرية مع أن الشركات تحذر من أن هذا الأمر قد يكون خطرا.

وتفيد مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أن أكثر من 115 ألف مهاجر نجحوا في الوصول إلى أوروبا العام الماضي، خصوصا إلى إيطاليا واليونان وإسبانيا وقبرص ومالطا.

وبحسب تقديرات المفوضية، فقد لقي أكثر من 2,500 شخص مصرعهم أو فقدوا في البحر منذ يناير وحتى نهاية نوفمبر من العام الماضي أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط ​​والطريق البحري شمال غرب إفريقيا.