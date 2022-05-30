الخارجية الأميركية تدعو طهران إلى الإفراج عن ناقلتي النفط اليونانيتين

دعت الخارجية الأميركية طهران، اليوم، الإثنين، إلى الإفراج عن ناقلتيْ النفط اليونانيتين اللتين احتجزهما الحرس الثوري سابقاً، الجمعة.

وذكرت وزارة الخارجية في بيان أن الوزير أنتوني بلينكن أدان "بأشد العبارات" احتجاز السفينتين اللتين ترفعان العلم اليوناني خلال مكالمة هاتفية مع نظيره اليوناني نيكوس ديندياس.

وكان الحرس الثوري أفاد الجمعة بأن قواته البحرية "أوقفت ناقلتي نفط يونانيتين بسبب مخالفات ارتكبتهما في الخليج الفارسي"، وذلك في بيان نشره موقعه الإلكتروني الرسمي "سباه نيوز".

وردت الخارجية اليونانية سريعاً حيث اتهمت إيران بممارسة القرصنة. وقالت الخارجية اليونانية في بيان إن "هذه الأفعال هي بمثابة قرصنة"، داعية المواطنين اليونانيين الى تجنب التوجه الى إيران.