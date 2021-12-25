الحوثيون يتوعدون السعودية بـ"عمليات موجعة" بعد ضربة التحالف

قتل شخصان في جنوب السعودية بقصف للحوثيين وثلاثة أشخاص في اليمن في غارات للتحالف بقيادة المملكة مساء الجمعة، حسبما أفاد الدفاع المدني السعودي ومصادر طبية يمنية السبت، في تصعيد للمواجهات بين الطرفين.

وقال الدفاع المدني إنّ سعوديا ويمنيا قتلا وأصيب سبعة آخرون بجروح مساء الجمعة بعد سقوط "مقذوف عسكري" على متجر أطلقه مسلحون من جماعة الحوثي المدعومة من إيران من داخل الأراضي اليمنية تجاه محافظة صامطة في منطقة جازان".

كما تضرر محلان تجاريان و12 مركبة بسبب "الشظايا المتطايرة".

وهذه المرة الاولى التي يُوقع فيها قصف للحوثيين قتلى وجرحى في السعودية منذ فترة طويلة. ومن المقرّر أن يعقد التحالف السبت مؤتمر صحافيا للتحدث حول آخر التطورات.

وتتعرّض مناطق عدة في السعودية باستمرار لهجمات بصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة مفخخة تُطلق من اليمن باتجاه مطاراتها ومنشآتها النفطية.

وفي صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، أفادت مصادر طبية لوكالة فرانس برس بـ"مقتل ثلاثة مدنين بينهم إمراة وطفل وجرح ستة جراء قصف طيران التحالف لمباني المؤسسة العامة للاتصالات وسكن الموظفين في قرية عجامة" شمال غرب العاصمة صنعاء" مساء الجمعة أيضا.

ويأتي ذلك في ظل تصعيد بين الطرفين حيث يشن التحالف غارات على العاصمة صنعاء منذ نحو اسبوع، مستهدفا مواقع للحوثيين بينها المطار، يقول إنها تُستخدم كمنصة لإطلاق للطائرات مسيرة مفخخة باتجاه المملكة.

ويشهد اليمن منذ منتصف 2014 نزاعا على السلطة بين الحوثيين المدعومين من إيران وقوات الحكومة المعترف بها دوليا والمدعومة من التحالف العسكري بقيادة السعودية منذ آذار/مارس 2015.

وتسبّبت الحرب بأسوأ أزمة انسانية في العالم بحسب الامم المتحدة حيث يواجه ملايين الأشخاص خطر المجاعة في بلد يعتمد فيه 80 بالمئة من السكان وعددهم نحو 30 مليونا على المساعدات، إلى جانب مقتل مئات آلاف الأشخاص ونزوح ملايين السكان عن منازلهم نحو مخيمات موقتة.