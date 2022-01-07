20 شخصا على الأقل عالقون بعد انفجار بكافتيريا مكتب حكومي بجنوب غرب الصين

علق عشرون شخصا على الأقل الجمعة في مكتب حكومي على أثر انفجار في مدينة تشونغتشينغ بجنوب غرب الصين، وفق وسائل إعلام رسمية.

وقع الانفجار بعيد منتصف النهار وتعود أسبابه إلى "تسرب للغاز مفترض" في كافيتيريا المكتب، حسبما ذكرت صحيفة بيبولز ديلي الحكومية.

وتسبب الانفجار في انهيار المبنى الذي يضم الكافيتيريا فيما علق الأشخاص في الداخل، وفق وسائل إعلام رسمية.

وأرسلت السلطات قرابة 260 من عناصر الطوارئ و50 سيارة إلى المكان، حسبما ذكرت شبكة سي سي تي في الرسمية مؤكدة بدء التحقيق في اسباب الانفجار.

وأظهر تسجيل مصور نشر على الصفحة الرسمية لدائرة الإطفاء على موقع ويبو عناصر إنقاذ بملابس برتقالية اللون وخوذات يشقون طريقهم في الركام.

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة إن عددا من الجرحى نقلوا إلى المستشفى.