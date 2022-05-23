انفجار أسطوانة غاز في مطعم بأبوظبي يؤدي إلى مقتل شخصين وإصابة 120 آخرين

الت شرطة أبو ظبي إن انفجار اسطوانة غاز بمطعم في العاصمة الإماراتية يوم الاثنين أسفر عن وفاة شخصين وإصابة 120 آخرين بإصابات طفيفة ومتوسطة.

وذكرت شرطة العاصمة على تويتر أن المصابين نقلوا إلى المستشفى لتلقي الرعاية الصحية اللازمة، مضيفة أن أضرارا مادية لحقت بمحال تجارية وواجهات ست بنايات جراء الانفجار.

وأظهرت صور نشرتها وسائل إعلام محلية زجاج محطم وركام متناثر على طول الرصيف. ويقع المطعم في الخالدية وهي منطقة قريبة من الواجهة البحرية للعاصمة.

واعترفت شرطة أبوظبي في بادئ الأمر بالانفجار لكنها لم تذكر أي عدد من الضحايا. بعد ساعات، تحدثوا عن الحادثة ولم يعرضوا سوى بضع صور للزجاج المكسور في الشارع.

في البداية، قللت وسائل الإعلام المملوكة للدولة من أهمية الانفجار، حيث أعلنت عن أضرار فقط بواجهات المحلات التجارية القريبة في حي الخالدية بالعاصمة. كما حذرت شرطة أبوظبي الجمهور من نشر أي لقطات من آثار الانفجار في البلاد مع قوانين صارمة بشأن حرية التعبير.

ووصفت صحيفة "ذا ناشيونال" الصادرة باللغة الإنجليزية والمرتبطة بالدولة في أبو ظبي الانفجار بأنه استهدف مطعما لم تذكر اسمه بعد الواحدة ظهرا.