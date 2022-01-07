شاهد: كيف تفادى ضابط دورية أمريكي صدمة لسيارة مسرعة على الطريق العام؟

تظهر اللقطات المصورة، ضابط شرطة يتفادى سيارة مسرعة انزلقت عن الطريق السريع في ولاية في وايومنغ الأمريكية، يوم الأربعاء.

وقالت دورية الطريق السريع أن الضابط كان في موقع حادث سابق، عندما انحرفت السيارة عن الطريق السريع بسرعة فائقة أجبرت الضابط على القفز أولاً في اتجاه ثم غير رأيه وقفز في الاتجاه المعاكس.

ويشير التقدير الأولي لوفيات حوادث السير وفقا لوزارة النقل الأمريكية وفاة حوالي 20 ألف شخصًا في حوادث السيارات في النصف الأول من عام 2021 بزيادة قدرها 18.4٪ عن عام 2020.