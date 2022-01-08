المكسيك توافق على الاستخدام الطارئ لأقراص مولنوبيرافير المضادة لكوفيد-19

قال الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور يوم الجمعة إن هيئة تنظيم الصحة وافقت على الاستخدام الطارئ لأقراص مولنوبيرافير المضادة لكوفيد-19 التي تصنعها شركة ميرك لصناعة الأدوية.

وأضاف لوبيز أوبرادور في مؤتمر صحفي إن من المتوقع أن توافق هيئة تنظيم الصحة قريبا على أقراص باكسلوفيد التي تنتجها شركة فايزر لعلاج كوفيد-19. وتمت الموافقة على العقارين الشهر الماضي في الولايات المتحدة.

وأظهرت تجربة سريرية تقليص عقار مولنوبيرافير حالات دخول المستشفيات والوفيات بنحو ثلاثين في المئة للأفراد المعرضين لمخاطر عالية في وقت مبكر من المرض.

وقال لوبيز أوبرادور إنه يعتزم إتاحة كلا العقارين في المستشفيات العامة.