روسيا تقول المحادثات التمهيدية مع أمريكا في جنيف كانت "معقدة لكن عملية"

ذكرت وكالات أنباء روسية أن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أبلغ الصحفيين بأن المحادثات التمهيدية التي جرت مع دبلوماسية أمريكية في وقت متأخر الأحد عشية اجتماع حاسم كانت "معقدة لكن عملية".

ومن المقرر أن يجري دبلوماسيون وأمريكيون وروس محادثات في جنيف الإثنين وسط مخاوف من حشد عسكري روسي قرب حدود أوكرانيا. وتأمل موسكو في انتزاع ضمانات أمنية من الغرب.

ونقلت وكالة أنباء انترفاكس عن ريابكوف قوله بعد أول اتصال له مع ويندي شيرمان نائبة وزير الخارجية الأمريكي قبل الاجتماع الرسمي المقرر الإثنين"كانت المناقشات معقدة ولم تكن سهلة، من حيث المبدأ كانت عملية. لا أعتقد أننا سنضيع وقتا بلا جدوى غدا".