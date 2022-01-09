شاهد: الآلاف يتظاهرون في بروكسل ضد القيود الصحية

تظاهر آلاف الأشخاص في بروكسل الأحد احتجاجا على الشهادة الصحية والقيود المرتبطة بوباء كوفيد-19، فيما كانوا يهتفون "حرية". ونظم المتظاهرون الذين بلغ عددهم خمسة آلاف بحسب الشرطة، مسيرة من محطة شمال بروكسل حتى الحي الأوروبي، بناء على دعوة من حركة "معا من أجل الحرية"، جمعت العديد من الجمعيات.

وتنظم مظاهرات ضد الشهادة الصحية التي أصبحت إلزامية لدخول المطاعم والمشاركة في الفعاليات الثقافية خصوصا، بانتظام منذ أسابيع في العاصمة البلجيكية. وفي حين تخللت تظاهرات سابقة صدامات مع الشرطة، فإن المسيرة جرت هذه المرة بهدوء رغم تدخل الشرطة لصد مجموعة صغيرة من المتظاهرين ألقت "مقذوفات" عليهم قرب مباني المؤسسات الاوروبية.

وتم اعتقال حوالي ثلاثين شخصًا في نهاية المظاهرة وفقًا للشرطة التي اعتقلت أيضًا قبل انطلاقها 11 شخصًا بحوزتهم "وسائل نارية" ومواد قابلة للاشتعال.

وحمل المشاركون لافتات كتب عليها "لا لديكتاتورية اللقاح" أو "لا تلمسوا أطفالنا"، في إشارة إلى قرار السلطات البلجيكية السماح بتطعيم الأطفال الذين تراوح أعمارهم بين خمسة و11 عاما.

وقالت متظاهرة تدعى دانيال لوكالة فرانس برس رافضة كشف اسمها الكامل "إنها إدارة أزمة عبثية تماما تقوض الحريات بشكل كبير وتتجه نحو نظام على النمط الصيني إذا سمحنا بذلك".

وتحدث وزير الصحة البلجيكي فرانك فاندنبروك الأحد عبر محطة "أر تي إل" التلفزيونية عن تنظيم مناقشة في البرلمان الفدرالي "بأسرع ما يمكن" حول إلزامية التحصين أو إحداث شهادة تلقيح، كما هي الحال في فرنسا. وقال "الأفكار تتغير. قبل عام كنت أقول: إلزام الناس ليس فكرة جيدة، عليكم إقناع الناس. الآن، مع العلم أنه يجب تلقيح 100 بالمئة من السكان، وهذه لم تكن فكرتنا قبل عام، اعتقدنا أن 70 بالمئة كانت كافية، لكن يجب أن يحصل نوع من التعميم".

لكنه أوضح أنه "لا يؤيد على الإطلاق تصريحات" الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي قال إنه يريد "إزعاج" الأشخاص غير الملقحين، لافتا إلى ضرورة "تجنب هذا النوع من الاستقطاب".

وقال رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو الذي أعرب أيضا عن عدم موافقته على التصريحات المثيرة للجدل للرئيس الفرنسي، في مقابلة مع صحيفة "لو سوار" السبت إنه قد "يقتنع" بمزايا إلزامية اللقاح.