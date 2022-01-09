شاهد: فريق باك بقيادة باكاري سانغا يفوز بمباراة إكسبو 2020 للأساطير

حدث كرة قدم ممتع أقيم على هامش إكسبو 2020 دبي ضم بعضًا من أفضل لاعبي كرة القدم في السنوات الأخيرة جنبًا إلى جنب مع المشاهير وكبار رجال الأعمال في الإمارات العربية المتحدة.

قاد الفرق المشاركة قائد منتخب فرنسا السابق باتريس إيفرا وأيضا ميشيل سالغادو، الظهير السابق لإسبانيا وريال مدريد ونجم منتخب فرنسا وآرسنال ومانشستر سيتي باكاري سانغا وكذلك مهاجم فرنسا ومانشستر سيتي سمير نصري.

وشارك في المباراة اللاعب الأسطورة لويس فيجو ونيجل دي يونج ولويس ساها وروبي كين، بالإضافة إلى مغني الراب المصري محمد رمضان ومايك فيليبس، رئيس نادي مانشستر سيتي السابق للريغبي مايك فيليبس ورئيس نادي مانشستر سيتي خلدون المبارك.