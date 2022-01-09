حبس رجل الأعمال المصري محمد الأمين احتياطيا بتهمة "هتك عرض فتيات"

قررت النيابة العامة المصرية السبت حبس رجل الأعمال المصري البارز محمد الأمين احتياطيا على ذمة التحقيق، "لاتهامه بالاتجار في البشر وهتك عرض فتيات بالقوة".

وقالت النيابة في بيان إنها أمرت "بحبس المتهم محمد الأمين احتياطيا على ذمة التحقيقات لاتهامه بالاتجار في البشر (...) وهن فتيات مجني عليهن من نزيلات دار أيتام مملوكة له ببني سويف، وذلك باستغلاله ضعفهن بقصد التعدي عليهن جنسيا".

والأمين رجل أعمال مصري عُرف باستثماراته في مجالي القطاع العقاري والإعلام، وقد أسس مجموعة "المستقبل" القابضة للإعلام والاتصالات التي امتلكت مجموعة قنوات "سي بي سي" الفضائية المصرية قبل أن تستحوذ عليها شركة أخرى عام 2018.

وأفاد بيان النيابة أنها كانت تلقت بلاغا من المجلس القومي للأمومة والطفولة في العاشر من كانون الأول/ديسمبر بشأن نشر إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي ما قام به المتهم بدار أيتام يمتلكها بمحافظة بني سويف جنوب البلاد.

واستمعت النيابة العامة لأقوال "الفتيات المجني عليهن اللاتي شهدن باعتياد المتهم هتك عرضهن بدون رضائهن، واصطحابه بعضهن لفيلته بالساحل الشمالي لمدة أسبوع ليتمكن من هتك عرضهن، وطلبه منهن أفعالًا مخلة".

وأكدت تحريات الشرطة "صحة ارتكاب المتهم للجريمة"، إلا أنه "أنكر ما نُسب إليه من اتهامات"، بحسب المصدر نفسه.