شاهد: حلّاق أسترالي متجول يساعد الرجال على البوح بمشاكلهم النفسية

يتجول الحلّاق الأسترالي سام داودال عبر مدن البلاد بسيارته الخاصة التي يستقبل فيها زبائنه لقص وتصفيف شعرهم بالإضافة إلى مساعدتهم على الحفاظ على صحتهم النفسية.

ويقوم داودال بالاستماع إلى الزبائن ومشاكلهم ثم يعاونهم على العثور على أماكن خدمات الصحة العقلية المتاحة في كل منطقة.

ويقول: "أدركت أن هذا هو الكثير مما كنا نفعله بعملنا المعتاد على أي حال. يدور تدريبي حول محاولة جعل الناس يساعدون بعضهم البعض، وليس بأن أساعدهم أنا".

ويقول إيلي سكوت، وهو أحد زبائن داودال، إن الصحة العقلية للرجال أصحاب المهن اليدوية في أمس الحاجة لمن يفتح المحادثات الشخصية معهم.

ويضيف: "كوني في صناعة البناء في كانبرا، هناك الكثير من الأشياء التي لا يتم التحدث عنها. القدرة على القدوم والحصول على قصة شعر والجلوس والشعور بالراحة لإجراء هذه المحادثة يعد أمرا مهما".

بدأت فكرة عمل داودال عندما اضطر على الانتقال إلى المدينة منذ عام للاعتناء بوالده المريض.

كانت السيارة آنذاك في حالة يرثى لها واحتاجت لعشرة أشهر من الترميم ساعده خلالها أخويه غير الشقيقين وهو ما مكنهم من إعادة اكتشاف وإحياء علاقتهم الأخوية.

ويقول أكسيل، أخو داودال غير الشقيق: "لو كنا انهينا ترميم المركبة شهرين فقط كما كان متوقعاً لما حظينا بالكثير من الوقت للترابط بهذا الشكل. فنحن جميعا نواجه مشاكلنا، لكننا جميعًا نعمل على حلها".