شاهد: قتلى وعمليات نزوح واسعة بسبب الفيضانات في البرازيل

شاهد: قتلى وعمليات نزوح واسعة بسبب الفيضانات في البرازيلمحادثة
بقلم: يورونيوز
حقوق النشر DOUGLAS MAGNO/AFP
تسببت الأمطار الغزيرة التي أدت في وقت سابق من يوم السبت إلى حدوث انهيار أرضي مأساوي أسفر عن مقتل سياح في بحيرة بالقرب من ساو باولو في البرازيل، في فيضانات واسعة النطاق. ولقي عشرة أشخاص على الأقل مصرعهم السبت عندما سقطت كتلة صخرية فوق قوارب تبحر في فورناس المعروفة بمياهها ذات اللون الأخضر وبمناظر الجدران الصخرية الخلابة جنوب شرق البرازيل.
وعلى مدار الشهرين الماضيين قُتل العشرات ونزح عشرات الآلاف من قراهم بسبب الفيضانات، خاصة في شمال شرق البلاد. وقد أفادت التقارير أن أحياء بأكملها في أكثر من 40 مدينة غمرتها مياه الفيضانات وتحولت الطرق إلى أنهار.
وقامت السلطات البرازيلية بإجلاء المواطنين المنكوبين من خلال عمليات مشتركة استخدمت فيها الطائرات والمعدات الضخمة لإغاثة السكان المحاصرين في المناطق التي غمرتها الفيضانات.