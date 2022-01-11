شاهد: قتلى وعمليات نزوح واسعة بسبب الفيضانات في البرازيل

تسببت الأمطار الغزيرة التي أدت في وقت سابق من يوم السبت إلى حدوث انهيار أرضي مأساوي أسفر عن مقتل سياح في بحيرة بالقرب من ساو باولو في البرازيل، في فيضانات واسعة النطاق. ولقي عشرة أشخاص على الأقل مصرعهم السبت عندما سقطت كتلة صخرية فوق قوارب تبحر في فورناس المعروفة بمياهها ذات اللون الأخضر وبمناظر الجدران الصخرية الخلابة جنوب شرق البرازيل.

وعلى مدار الشهرين الماضيين قُتل العشرات ونزح عشرات الآلاف من قراهم بسبب الفيضانات، خاصة في شمال شرق البلاد. وقد أفادت التقارير أن أحياء بأكملها في أكثر من 40 مدينة غمرتها مياه الفيضانات وتحولت الطرق إلى أنهار.

وقامت السلطات البرازيلية بإجلاء المواطنين المنكوبين من خلال عمليات مشتركة استخدمت فيها الطائرات والمعدات الضخمة لإغاثة السكان المحاصرين في المناطق التي غمرتها الفيضانات.