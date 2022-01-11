صاروخ باليستي جديد ينطلق من كوريا الشمالية ويدفع واشنطن لتعليق الرحلات الجوية الأمريكية لبعض الوقت

أعلنت كوريا الشمالية الثلاثاء اختبارها بنجاح صاروخاً فرط صوتي هو الثاني الذي تطلقه هذه الدولة النووية في أقلّ من أسبوع، وفق ما أعلنته وكالة الأنباء الرسمية الأربعاء.

وأوضحت الوكالة أنّ الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون قد أشرف على اختبار الصاروخ الذي حمل "رأساً حربية انزلاقية فرط صوتية أصابت هدفاً يبعد ألف كيلومتر".

وفي رد فعل لإدارة بايدن، قال الناطق باسم االخارجية الأمريكية نيد برايس إن واشنطن "تدين عملية إطلاق الصاروخ الباليستي من قبل بيونغ يانغ والتي تعكس الأثر المزعزع للاستقرار الذي يتركه برنامج التسليح الكوري الشمالي غير الشرعي" حسب تعبير المسؤول الأمريكي.

موقف الخارجية سبقه تنديد أمريكي آخر قال إنه انتهاك للعديد من قرارات مجلس الأمن ويمثل تهديدا لجيرانها والعالم.

وقال متحدث باسم قيادة الدفاع الفضائي لأمريكا الشمالية إنها لم تصدر أي تحذير بعد إطلاق الصاروخ.

وكان تقييم قيادة المحيطين الهندي والهادي الأمريكية أن إطلاق الصاروخ لا يمثل تهديدا فوريا للأفراد أو الأراضي الأمريكية أو حلفاء الولايات المتحدة.

وقف مؤقت لرحلات جوية أمريكية تزامنا مع توقيت إطلاق الصاروخ الكوري الشمالي

وكانت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية قد كشفت الثلاثاء أنها أوقفت لوقت وجيز إقلاع الطائرات من بعض مطارات الساحل الغربي يوم الاثنين قرب الوقت الذي تواترت فيه التقارير عن قيام كوريا الشمالية بإطلاق صاروخ باليستي.

وقال مسؤول أمريكي لرويترز إن إدارة الطيران أوقفت بعض عمليات الساحل الغربي لأقل من 15 دقيقة "بسبب التقارير الأولية عن أحداث في منطقة المحيطين الهندي والهادي" دون أن يربط ذلك مباشرة بإطلاق الصاروخ.

وطبقا للتقارير المنشورة والاتصالات الحية لمراقبة الملاحة الجوية فقد تم وقف إقلاع الطائرات في حوالي الساعة الثانية والنصف مساء بتوقيت المحيط الهادي.

وأضافت إدارة الطيران الاتحادية يوم الثلاثاء أنها "تتخذ بانتظام إجراءات احترازية".