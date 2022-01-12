شاهد: سمكة ذهبية تقود مركبة في إسرائيل

نشرت جامعة بن غوريون فيديو يظهر اختباراً أجراه علماء إسرائيليون مستخدمين حوضاً مائياً صغيراً وحاسوباً وكاميرا و"ليدار" (تكنولوجيا استشعار عن بُعد لتحديد المدى عن طريق الضوء أو أشعة الليزر)، لاختبار قدرة سمكة ذهبية على قيادة مركبة، وما إذا كان هذا النوع من الأسماك قادراً على التكيّف من أجل التنقل على الأرض.

ويظهر الفيديو السمكة التي وضعت داخل حوض صغير، وضع بدوره على عربة، تتنقل من وسط غرفة في المختبر نحو بطاقة لونها زهري، حيث أعطاها الخبراء "جائزة" على ذلك، ثم يظهرها وهي تتنقل في درب بداخل حرم الجامعة.

ونقلت وكالة رويترز عن ساشار غيفون، وهو أحد العلماء الذين شاركوا في الاختبار، إن الأمر كان مفاجئاً، حيث لم تحتج السمكة إلى الكثير من الوقت لتعلم قيادة المركبة. ويضيف غيفون إن الأسماك تبدو تائهة في البداية ولا تعرف ماذا يجري ولكنها تدرك سريعاً أن هناك علاقة مترابطة بين تحركاتها وتحركات الماكينة التي تحملها.

وشاركت ست سمكات ذهبية في الدراسة، وحصلت كل منها على نحو عشر دروس للقيادة. وفي كل مرة وصلت سمكة هدفها المحدد، قام العلماء بإعطائها الطعام كمكافأة. ويقول العلماء إن بعض الأسماك قادت بطريقة أفضل من الأخرى.

وقال عالم علوم الأحياء والأعصاب رونين سيغيف لرويترز "هناك أسماك بدت ممتازة في المهمة التي تقوم بها، وهناك أسماك أخرى واجهت صعوبة في قيادة المركبة مع أنها نجحت في التحكم بها.