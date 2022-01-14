أوكرانيا تُعلن عن هجوم معلوماتي كبير على مواقع الكترونية حكومية والاتحاد الأوروبي يحشد للمساعدة

أعلن جهاز الاستخبارات الأوكراني الجمعة أن الهجوم المعلوماتي الكبير على مواقع الكترونية وزارية مهمّة لم يُسفر عن أي تسرّب لبيانات شخصية، مؤكدا بدء التحقيقات.

وقال في بيان "لم يتمّ تغيير محتوى المواقع ولم تُسرّب أي بيانات شخصية بحسب معلومات أولية".

وكان عدد من المواقع الالكترونية الحكومية في اوكرانيا تعرض الجمعة، لهجوم معلوماتي كبير لم تتبنّاه أي جهة على الفور، حسبما أعلنت السلطات، في وقت يتصاعد التوتر بين كييف وموسكو.

وأعلنت وزارة التربية والعلوم على صفحتها في فيسبوك، أن موقعها الرسمي "مغلق مؤقتًا بسبب الهجوم الشامل الذي حصل ليل 13-14 كانون الثاني/يناير".

هذا وذكرت وزارة الخارجية الأوكرانية أيضا، أنه بسبب الهجوم المعلوماتي الضخم فإن المواقع الإلكترونية التابعة لوزارة الشؤون الخارجية مغلقة مؤقتا.

وتعذّر الدخول أيضًا إلى مواقع وزارات أخرى، منها وزارة حالات الطوارئ، حسبما لاحظت وكالة فرانس برس.

واعلن الاتحاد الأوروبي حشده "كافة موارده" لمساعدة أوكرانيا في أعقاب هجوم معلوماتي طال مواقع الكترونية حكومية، حسبما أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل الجمعة.

وأكد بوريل أن ممثّلي اللجنة السياسية والأمنية بالاتحاد الأوروبي سيعقدون اجتماعا عاجلا لمناقشة الهجوم والذي قال إنه "يستحق الإدانة.

وبعد أن فشلت المحادثات بين موسكو والغرب في خفض حدّة التوتّر على الحدود بين روسيا وأوكرانيا، جدّدت واشنطن لخميس التزامها تقديم "مساعدة دفاعية" للجيش الأوكراني.

وقال المتحدّث باسم البنتاغون جون كيربي، إنّ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن تطرّق خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف إلى "التعزيز غير المبرّر للوضع العسكري الروسي في أوكرانيا وعلى حدودها".

وأضاف أنّ الوزير الأميركي "أكّد من جديد دعم الولايات المتحدة الراسخ لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها، بما في ذلك الجهود الراهنة لتعزيز قدرات القوات الأوكرانية من خلال تقديم مساعدة دفاعية".

وزوّدت واشنطن كييف بأسلحة خفيفة وسفن دوريات وقاذفات صواريخ مضادّة للدروع من طراز جافلين، لكنّ العديد من أعضاء الكونغرس يطالبون البيت الأبيض بأن يفعل المزيد على هذا الصعيد.

والأربعاء قدّم أعضاء ديمقراطيون في مجلس الشيوخ اقتراح قانون ينصّ على فرض عقوبات على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وتقديم مساعدات مالية لكييف إذا غزت روسيا أوكرانيا.

وازدادت حدّة التوتر حول أوكرانيا في الأشهر الأخيرة بعدما اتّهمت الولايات المتحدة ودول غربية روسيا بأنّها حشدت على حدودها مع أوكرانيا نحو 100 ألف جندي ودبابات وقطع مدفعية تحضيراً لغزو محتمل لجارتها الغربية، لكنّ السلطات الروسية نفت ذلك.