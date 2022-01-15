بعد أسابيع من مأساة مقتل عشرات المهاجرين.. غواتيمالا تسعى لسجن مهربي البشر لمدة تصل إلى 30 عاما

اقترح رئيس غواتيمالا أليخاندرو جياماتي على البرلمان تغليظ عقوبة تهريب البشر بأحكام تصل إلى السجن 30 عاما في بعض الحالات.

وغواتيمالا منذ سنوات طويلة نقطة رئيسية لانتقال مهاجرين فقراء من أمريكا الوسطى، من ضمنهم مواطنون من أبنائها، إلى الولايات المتحدة في رحلات محفوفة بالخطر عبر المكسيك، سعيا لحياة أفضل.

لكن حكومة غواتيمالا تسعى لتضييق الخناق على عصابات تهريب البشر بعدما فقد عشرات المهاجرين أرواحهم في حوادث تسلطت عليها الأضواء إما خلال التكدس في عربات نقل أو عند الوقوع في أيدي جماعات إجرامية.

واقترح جياماتي يوم الجمعة زيادة مدد السجن على المهربين لتكون ما بين عشر سنوات وثلاثين سنة بدلا من العقوبة الحالية التي ينص عليها القانون وهي السجن ما بين سنتين وخمس سنوات.

وقال الرئيس في كلمة أمام الكونغرس "أؤكد مجددا التزام حكومتي بتشديد أحكام السجن على مهربي البشر"، مضيفا أن الولايات المتحدة يجب أن تسلم المهربين أيضا.

وينص الاقتراح على تشديد العقوبة أكثر من هذا إن شمل التهريب قُصر أو حوامل أو تعرض خلالها المهاجرون لمعاملة غير آدمية.

يجيء هذا بعد أسابيع من وفاة 55 شخصا معظمهم مهاجرون من غواتيمالا عندما انقلبت بهم شاحنة كانوا متكدسين داخلها في جنوب المكسيك.