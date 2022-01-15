شاهد: توقيف ممرضة أصدرت شهادات مزورة لمناهضي التلقيح في إيطاليا

ألقت السلطات الإيطالية في مدينة باليرمو بجزيرة صقلية أمس السبت القبض على ممرضة تصدر شهادات مزورة للتلقيح المضاد لكوفيد-19 لمن يرفضون الحصول على جرعاته.

وتوضح لقطات صورتها كاميرا المراقبة في مستشفى "فييرا ديل ميديتيرانيو" تظاهر الممرضة بحقن الوافدين بجرعات اللقاح بعد أن تقوم بتفريغها بالكامل بعيداً عن أجسادهم قبل أن تصدر لهم شهادات تثبت حصولهم على التطعيم.

ووضعت سلطات جزيرة صقلية الممرضة رهن الاعتقال المنزلي وتتهمها بالتزوير وإهدار المستلزمات العامة.

وتزايدت مؤخرا الحالات المشابهة في إيطاليا، فمنذ عدة أيام، تم توقيف ممرضاً أصدر شهادات مزورة لحوالي 50 شخصاً مناهضين للقاح كوفيد بعد التخلص من محتوى الحقن مقابل الحصول على رشاوي.

وتحقق السلطات في إمكانية تورط عاملين آخرين بالمجال الصحي في نفس النشاط.

وتسعى السلطات الإيطالية لمواجهة الموجة الجديدة من انتشار الفيروس بتوسيع حملات التطعيم ضده وإجبار السكان على إظهار شهادات الحصول على اللقاح من أجل استخدام المواصلات العامة والدخول إلى المقاهي والفنادق وغيرها من الأماكن العامة.

إلا أن هناك العديد من الإيطاليين المناهضين للقاح ولا يرغبون في الحصول عليه لكنهم يحتاجون لتلك الشهادات من أجل مواصلة حياتهم بشكل طبيعي دون قيود.