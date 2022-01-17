ديوكوفيتش يغادر الإمارات إلى بلغراد بعد ترحيله من أستراليا

غادر لاعب كرة المضرب المصنف أوّل عالمياً، الصربي نوفاك ديوكوفيتش، الإمارات العربية المتحدة، صباح اليوم، الإثنين، متوجهاً إلى صربيا، بحسب ما ذكرته وكالة أسوشييتد برس.

وكان ديوكوفيش وصل إلى مطار دبي في الإمارات الأحد بعد صدور قرار قضائي بترحيله عن الأراضي الأسترالية على خلفية قواعد التطعيم ضدّ كوفيد-19، ما بدّد آماله بالمشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة للدفاع عن لقبه.

وكان ديوكوفيتش غير الملقح غادر ملبورن مع مدربيه الساعة 11.51 بتوقيت غرينتش. وقبلها بساعات، كانت المحكمة الفدرالية الأسترالية رفضت بالاجماع استئنافه قرار إلغاء تأشيرة دخوله إلى أستراليا.

وعبّر ديوكوفيتش عن "خيبة أمل شديدة" لرفض محكمة عليا أسترالية استئناف قرار إلغاء تأشيرته.

وقال "نولي" البالغ 34 عاماً في بيان عشية انطلاق بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى "احترم قرار المحكمة وسأتعاون مع السلطات المعنية في ما يتعلّق بخروجي من البلاد.