بطولة أستراليا المفتوحة للتنس: ميدفيديف يهزم كيريوس على أرضه ويصعد للدور الثالث

أوقف الروسي دانييل ميدفيديف المصنف الثاني عالميا مسيرة نيك كيريوس في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس يوم الخميس بالفوز عليه 7-6 و6-4 و4-6 و6-2 في الدور الثاني، وذلك عندما حافظ على هدوئه أمام جماهير أسترالية صاخبة.

ورغم التشجيع الجماهيري الهائل لكيريوس في ملعب رود ليفر في مباراة أشبه بمباريات كأس ديفيز أكثر من كونها في بطولة كبرى حيث كانت سعة الملعب 50 بالمئة بسبب بروتوكولات الصحة المتعلقة بكوفيد-19، لكن رغم ذلك كانت الجماهير تهتف مع كل نقطة لكيريوس في الملعب الرئيسي في ملبورن بارك.

وقال ميدفيديف، الذي تأهل لنهائي البطولة العام الماضي، غاضبا في مقابلة مع البطل السابق جيم كورير بالملعب بعد فوزه "أتيت للفوز بهذه المباراة وسعيد بنجاحي في تحقيق ذلك. الوضع لا يكون سهلا عندما تتلقى صيحات الاستهجان الواحدة تلو الأخرى. وكان لابد من الحفاظ على هدوئي".

وعندما بدا كورير يوضح أن قلة من الجماهير كانت تقلد احتفال كريستيانو رونالدو بأهدافه ولا تطلق صيحات استهجان ضده (ميدفيديف)، فقد اللاعب الروسي أعصابه.

وقال ميدفيديف مخاطبا الجماهير أثناء المقابلة مع كورير "أسف لا أستطيع سماعك. أرجو إظهار بعض الاحترام لجيم كورير. شكرا يا رفاق. دعوه يتكلم من فضلكم".

وقال في وقت لاحق لشبكة يوروسبورت "نقطة لكسر الإرسال وإرسال ثان والجماهير تهتف وكأنك ارتكبت خطأ مزدوجا في ضربة الإرسال. هذا محبط. ليس كل من في الملعب فعل ذلك لكن من المحتمل أن من يفعل ذلك يتمتع بمعدل ذكاء منخفض".

واشتهر ميدفيديف بأنه دائما ما يواجه جماهير أصحاب الأرض، حيث أصبح في بطولة أمريكا المفتوحة 2019 اللاعب الذي تعشق جماهير فلاشينج ميدوز كرهه.

وفي المقابل حث كيريوس الجماهير على مؤازرته منذ البداية بالضرب إلى صدره عدة مرات.

وقال كيريوس قبل المباراة، إنه يعتقد أن منافسه الروسي أفضل لاعب في العالم حاليا رغم فوزه عليه مرتين في لقاءاتهما السابقة.

وبدا اللاعب الأسترالي محبطا من أداء ميدفيديف وظل المصنف 13 عالميا سابقا والذي تراجع للمركز 115 في التصنيف يهز رأسه في حالة من عدم التصديق، وقال للجماهير "أبذل قصارى جهدي بقدر المستطاع".

ونجح كيريوس في كسر إرسال ميدفيديف في المجموعة الثالثة لتمتد المباراة لمجموعة رابعة لكن ميدفيديف وهو أعلى لاعب تصنيفا في البطولة بعد استبعاد الصربي نوفاك ديوكوفيتش استعاد تفوقه.

وكسر اللاعب الروسي، الذي أطلق 68 ضربة ناجحة خلال المباراة، إرسال منافسه الأسترالي مرتين في المجموعة الرابعة ليحسم فوزه وتأهله للدور المقبل الذي سيواجه فيه الهولندي بوتيك فان دي زاندشولب لحجز مقعد في الدور الرابع من البطولة.