المحكمة الأسترالية العليا ترفض استئناف ديوكوفيتش قرار طرده من البلاد

لا يزال مصير نجم كرة المضرب الصربي نوفاك ديوكوفيتش معلّقًا في أيدي المحكمة الفدراليّة الأستراليّة التي يُنتظر أن تُصدر في وقت لاحق الأحد قرارها بشأنه، بعد أن ألغت أستراليا تأشيرة دخوله إلى أراضيها مرّة ثانية.

وقال محامو ديوكوفيتش غير الملقّح ضدّ فيروس كورونا، خلال جلسة استماع طارئة في ملبورن، إنّ جهود الحكومة الأستراليّة لترحيله قبل انطلاق بطولة أستراليا المفتوحة "غير منطقيّة" و"غير معقولة".

كما استمع قضاء المحكمة الثلاثة إلى موقف الحكومة الأستراليّة التي تعتبر أنّ وجود الصربي البالغ الرابعة والثلاثين في البلاد يُشكّل "خطرًا صحّيًا".

وبعد فشل آليّة ترحيله للمرّة الأولى مطلع الأسبوع، ألغت الحكومة الأستراليّة مرّة جديدة الجمعة تأشيرته.

لكنّ ديوكوفيتش الذي لا يُخفي رفضه تلقّي اللقاح المضادّ لفيروس كورونا، يعتزم أن يُواجه هذا القرار حتّى النهاية.

وفي وقت سابق، قال وزير الهجرة الأسترالي أليكس هوك، إنّ وجود ديوكوفيتش "يمكن أن يشجّع المشاعر المناهضة للتلقيح"، في وقت تواصل المتحوّرة أوميكرون التفشي بسرعة كبيرة في البلاد.

وكان ديوكوفيتش المصنف أول عالميا يمني النفس باحرازه بطولة أستراليا للمرة العاشرة في مسيرته والانفراد بالرقم القياسي في عدد الألقاب الكبيرة في بطولات الغراند سلام (21)، لكن مسعاه بات في خطر.

ووصل ديوكوفيتش في تاريخ الخامس من كانون الثاني/يناير الحالي إلى أستراليا، بفضل إعفاء خاص كونه أصيب بكوفيد-19 في 16 من الشهر الماضي لكن السلطات رفضت السماح له بالدخول، معتبرة أن أسباب إعفاء اللاعب غير الملقح لا تستوفي الشروط الصارمة المفروضة لدخول أراضيها في إطار مكافحة كوفيد ليتم رفض تأشيرته وينقل الى مركز احتجاز المسافرين في ملبورن.