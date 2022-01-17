اليونان تجبرغير الملقّحين ضد كورونا ممن تزيد أعمارهم عن 60 عاما على دفع غرامة شهرية بـ 100 يورو

ابتداء من الاثنين، ستشرع السلطات اليونانية في تغريم كل مواطن أو مقيم بالبلاد ممن يزيد عمره عن 60 عاماً ويرفض الحصول على اللقاح المضاد لكوفيد. وكان رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكوس، أعلن في وقت سابق، أن كل مواطن يزيد عمره على 60 عاماً ويرفض الحصول على اللقاح، سيتم تغريمه بدفع 100 يورو شهرياً، وهو يعد مبلغاً كبيراً بالنسبة للكثير من المواطنين المتقاعدين في اليونان.

وتقول الهيئات الصحية في اليونان، إنه تم تطعيم 90٪ من المواطنين فوق الستين عاما ولكن لا يزال هناك 10٪ من المواطنين من الفئة العمرية ذاتها لم يتلقوا اللقاح ضد كورونا بعد.

دفع غرامة قدرها 100 يورو شهريا

قررت الحكومة اليونانية جعل التطعيم إجباريًا للمواطنين الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا لأنهم "يعتبرون مجموعة معرضة للخطر" حسب بيان للحكومة اليونانية نشر في نوقمبر/تشرين الثاني. كما أشات الهيئات الصحية اليونانية إلى أن عشرة مرضى من أصل عشرة، ممن أحيلوا إلى العناية المركزة بسبب كورونا، "تزيد أعمارهم عن 60 عامًا وثمانية من كل عشرة غير محصنين"

في مقابلة مع قناة ANT1 التلفزيونية ، قال رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكوس إن شمل التطعيم الإلزامي ضد كورونا لمن تقل أعمارهم عن 60 عامًا "لا يُنظر فيه، على الأقل في الوقت الحالي".

و أبلغت اليونان يوم الأحد ، عن 10783 حالة إصابة جديدة بكورونا و 95 حالة وفاة و 680 شخصًا في وحدات العناية المركزة.. ومن بين المصابين ممن هم في العناية المركزة، فإن نسبة 81.47٪ هم من غير المحصنيين ضد كوونا.

إيطاليا تفرض التطعيم الإجباري ضد فيروس كورونا على من تجاوزت أعمارهم الخمسين

وفي سياق متصل، أعلنت إيطاليا في وقت سابق من الشهر الجاي، أنها ستفرض التطعيم الإجباري على من تجاوزت أعمارهم الخمسين، لتكون واحدة من بضع دول أوروبية اتخذت خطوات مماثلة في محاولة لتخفيف الضغط على النظام الصحي وخفض الوفيات. وتقول الحكومة الإيطالية إن الهدف من الإجراء الجديد هو "حماية الانتعاش الاقتصادي من خلال تجنب الإغلاق، ووقاية نظام الرعاية الصحية من الانهيار". وتشير إحصااءت حكومية إلى أن سبعة في المائة من الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا غير مُلقحين ضد كوفيد في إيطاليا". وحسب اللوائح الحكومية الجديدة فإن أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا والذين لا يمارسون عملا، ولا يمتثلون للالتزام فسيجبرون على دفع غرامة قدرها 100 يورو. بينما قالت الحكومة في النمسا إنها ستفرض غرامات على غير الملقحين اعتبارًا من فبراير. وستقدم الحكومة الألمانية قانونًا إلى البرلمان لجعل التطعيم إلزاميًا أيضًا اعتبارًا من فبراير.