السودان: سبعة قتلى في تظاهرات مناهضة للانقلاب ومجلس السيادة يقرر تأسيس قوة خاصة لمكافحة الإرهاب

ارتفعت حصيلة القتلى في صفوف مناهضي الانقلاب العسكري في السودان خلال احتجاجات الاثنين، إلى سبعة أشخاص، حسب ما أفادت لجنة أطباء السودان المركزية.

وقالت اللجنة المستقلة المناهضة للانقلاب "تأكد قبل قليل ارتقاء أرواح أربعة شهداء لهذا اليوم (الاثنين) في المجزرة التي ارتكبتها السلطة الانقلابية لفض مواكب شعبنا السلمية ليصبح العدد الكلي سبعة شهداء في مليونية 17 يناير (كانون الثاني)".

وقال مجلس السيادة السوداني في بيان نشر اليوم، الإثنين، إنه قرر تأسيس قوة خاصة لمكافحة الإرهاب لمجابهة ما وصفها "بالتهديدات المحتملة".

ودأبت أعداد غفيرة من المحتجين على الخروج إلى الشوارع للمطالبة بعودة الحكم المدني منذ الانقلاب العسكري الذي وقع في 25 أكتوبر-تشرين الأول وأنهى اتفاق اقتسام السلطة الذي بدأ العمل به عقب الإطاحة بالرئيس عمر البشير في انتفاضة شعبية العام 2019.

وكانت وزارة الصحة قد قالت في وقت سابق إن ثلاثة متظاهرين مناهضين للانقلاب العسكري قتلوا خلال الاحتجاجات.

وقالت الوزارة المناهضة للانقلاب على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك "فقدنا شهيداً ثالثاً بالرصاص الحي في مليونية17 يناير(كانون الثاني) وإصابات كثيرة بالرصاص الحي، ليبلغ عدد شهداء الانقلاب حتى الآن 67 شهيداً".