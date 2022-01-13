السيسي يحث الفصائل السودانية المتناحرة على إجراء محادثات لتحقيق الانتقال الديمقراطي

دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأربعاء، الفصائل المتناحرة في السودان للانخراط في محادثات مشتركة للمضي قدما في انتقالها إلى الديمقراطية بعد الانقلاب العسكري الذي أطاح بالحكومة التي كان يقودها عبد الله حمدوك.

وأدى انقلاب الـ 25 أكتوبر/ تشرين الأول إلى قلب خطط السودان للانتقال إلى الديمقراطية بعد ثلاثة عقود من القمع والعقوبات الدولية في عهد الرئيس المعزول عمر البشير.

وتخشى مصر، التي أقامت علاقات وثيقة مع السودان في السنوات الأخيرة، من أن يؤدي استمرار الجمود إلى زعزعة استقرار الجارة الجنوبية. وفي أعقاب الانقلاب، اشتبه بعض قادة المعارضة السودانية، بمن فيهم وزيرة الخارجية السابقة مريم المهدي، في أن مصر أعطت الضوء الأخضر للقائد العسكري السوداني الجنرال عبد الفتاح البرهان، للإطاحة بحكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.

ولم توقع مصر بشكل واضح على بيان مشترك مع الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية والإمارات يدعو الجيش السوداني إلى إعادة الحكومة التي يقودها المدنيون.

وفي حديثه خلال مؤتمر صحفي بمنتجع شرم الشيخ ، نفى السيسي انحيازه لأي من الطرفين في السودان. وقال إن مصر دعمت جميع أطراف الحكومة الانتقالية وأصر على عدم تدخل حكومته في الشؤون الداخلية لدولة أخرى.

ودعا الزعيم المصري الأحزاب السودانية إلى الاتفاق على خارطة طريق لتحقيق الاستقرار في البلاد وإجراء انتخابات في نهاية الفترة الانتقالية.

تأتي دعوة السيسي في الوقت الذي بدأت فيه الأمم المتحدة مشاورات منفصلة في وقت سابق من هذا الأسبوع مع الجماعات السودانية لبناء الثقة بين الجيش والحركة المؤيدة للديمقراطية قبل أن ينخرطوا في محادثات مباشرة.

أدى استيلاء الجيش على السلطة إلى إغراق السودان في مأزق سياسي واحتجاجات شوارع لا هوادة فيها أدت إلى مقتل أكثر من 60 شخصًا منذ 25 أكتوبر / تشرين الأول. ويريد المحتجون حكومة مدنية بالكامل لقيادة البلاد، بينما يرفض الجيش تسليم السلطة إلا لإدارة منتخبة.